Госсекретарь США Майк Помпео напомнил мировым лидерам, что подсчет голосов на выборах в США еще не закончен

По его словам, администрация Дональда Трампа продолжает работу в Белом доме. Газета The Washington Post пишет, что Белый дом разослал ведомствам уведомления о том, что им следует продолжать работу по новому бюджету США. Наблюдатели считают, что это еще одно свидетельство неготовности Дональда Трампа признать свое поражение на выборах.