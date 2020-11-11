Врач, рассказавший о нехватке кислорода для пациентов с COVID-19 в Ростове-на-Дону, уволился

Об этом сам доктор сообщил порталу 161.ru. В конце октября СК Ростовской области завел дело по факту смерти пяти человек с COVID-19 в этом медучреждении. Предполагаемые причины смерти пациентов в СК не называли.

Портал 161.ru первым сообщил, что в ГБ № 20 из-за перебоев с кислородом 12 октября умерли 13 человек. Анестезиолог-реаниматолог Топоров в этот день был дежурным врачом, и рассказал порталу о том, что на самом происходило в больнице.

Администрация Ростова-на-Дону называла «информацию о числе погибших пациентов и причинах их смерти» не соответствующей действительности. А Глава городского управления здравоохранения утверждала, что проблем с поставкой кислорода в больницу не было. Однако через неделю после публикаций ее уволили. А министр здравоохранения Ростовской области ушла на пенсию.

Артур Топоров написал заявление по собственному желанию. При этом в интервью «Интерфаксу» врач недвусмысленно отметил, что «все всё понимают».