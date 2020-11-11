В США на свободу вышла россиянка, которую ранее осудили по обвинению в похищении собственных детей

Из тюрьмы города Данбери в штате Коннектикут Богдана Осипова вышла под залог в 25 тысяч долларов. Нового приговора по своему делу она будет ждать на свободе. За решёткой Осипова — у нее помимо российского есть американское гражданство — провела больше трех лет. Этому предшествовал иск в суд её мужа, в прошлом американского военного Брайана Мобли. Он через суд добился развода и получения полной опеки над своими детьми, которых россиянка вывезла из США без согласования с супругом. В 2017 году когда она прилетела за океан урегулировать спор с бывшим мужем ФБР её арестовало. В прошлом году суд приговорил россиянку к 7 годам тюрьмы, обвинив в похищении детей и вымогательстве. Многие месяцы Осипова пыталась это оспорить. Апелляционная инстанция сняла с неё все обвинения в вымогательстве, оставив только статью о похищении детей. Максимальный срок по ней 3 года и он уже истёк. МИД России требовал от США освободить россиянку и называл обвинение нелепым.

Посольство России в США в Фейсбуке приветствовало освобождение россиянки, пожелало здоровья, стойкости и успехов в отстаивании своих интересов. Дипломаты заверили, что продолжат добиваться возвращения Осиповой на родину.