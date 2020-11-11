На бирже в Лондоне существенно подорожала нефть

Стоимость январского фьючерса на марку Brent увеличилась почти на 4% — за баррель давали более 44 долларов. Таких показателей не было с начала сентября. Эксперты отмечают, что стоимость нефти растет на фоне публикации отчета Минэнерго США. По оценке этого ведомства, в следующем году нефть будет стоить более 46 долларов.