Минобороны России сообщает сегодня, что миротворцы выдвинулись в район выполнения своей миссии в Нагорном Карабахе

Министерство обороны России сообщает сегодня, что миротворцы выдвинулись в район выполнения своей миссии в Нагорном Карабахе. Накануне в Армении приземлились 20 самолетов Ил-76, на борту которых находились 400 военнослужащих. Всего Россия должна перебросить в Нагорный Карабах около двух тысяч человек. Об этом договорились в минувший понедельник Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Роль Анкары в миротворческой деятельности будет ограничена рамками создаваемого российско-турецкого центра, который расположится в Азербайджане, — утверждает официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы.