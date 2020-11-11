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08:36, 11 ноября 2020

Суд сегодня проведет предварительные слушания по делу создателя интернет-проекта «Омбудсмен полиции» Воронцова

Люблинский суд сегодня проведет предварительные слушания по делу создателя интернет-проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Вымогательства и распространение порнографии — по этим статьям, в частности, обвиняют Владимира Воронцова. Основателя проекта, известного разоблачениями беззакония в силовых структурах. В прошлом Воронцов сам работал в органах. Преследование он связывает с тем, что защищал интересы рядовых полицейских. Воронцова задержали и арестовали полгода назад. К этому моменту у его проекта «Омбудсмен полиции» в соцсети В контакте было почти 400 тысяч подписчиков. По версии следствия Воронцов вымогал 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника УВД на метрополитене Расима Курбанова. Деньги якобы требовал в обмен на обещание не публиковать его интимное фото, отправленное женщине. Не получив денег выложил снимок в соцсетях. Следствие утверждает, что Воронцов пытался вымогать деньги еще у одного полицейского. Позже к делу добавились статьи об оскорблении представителя власти и клевете. Расследование в прошлом месяце завершилось. В деле в общей сложности 14 эпизодов, уточнили представители защиты.

В конце октября Люблинский суд продлил арест создателю «Омбудсмена полиции» до 21 января следующего года.



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