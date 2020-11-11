Следственный комитет направил в этом году в суды почти шесть тысяч уголовных дел о коррупции

Следственный комитет направил в этом году в суды почти 6 тысяч уголовных дел о коррупции, — сообщил в интервью Российской газете глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, дела расследуются вне зависимости от должностного положения виновных. Бастрыкин отметил, что в основном речь идет о получении взяток и закупке товаров и услуг у подконтрольных чиновникам предприятий по завышенным ценам.