The Washington Post: Белый дом призвал ведомства продолжать работу по новому бюджету США

Белый дом, по данным газеты The Washington Post, разослал ведомствам уведомления о том, что им следует продолжать работу по новому бюджету США. Как считают наблюдатели, это еще одно свидетельство неготовности Дональда Трампа признать свое поражение на выборах президента. Как правило, администрация публикует проект бюджета на следующий финансовый год в феврале.

Инаугурация Джо Байдена намечена на 20 января. Дональд Трамп пытается в судебном порядке оспорить результаты голосования в некоторых штатах.