Прибывшая в Армению миротворческая бригада из России направляется в зону Нагорно-Карабахского конфликта, — рапортует Министерство обороны. Военнослужащим предстоит проехать более 250 километров и установить наблюдательные посты вдоль линии соприкосновения. Согласно договоренностям, миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе будет состоять из двух тысяч человек.