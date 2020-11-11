Церемония открытия памятника советским летчикам состоится сегодня в центре шотландского города Эррол и посвящена 75-тилетию окончания Второй мировой войны.

11 ноября ежегодно в Британском Содружестве отмечают День поминовения погибших во всех войнах, традиция существует со времен Первой мировой. Памятником в Эрроле стала природная глыба шокшинского камня с памятной доской. Камень – уникальный малиновый кварцит, месторождение которого находится в Карелии, использован в отделке Могилы неизвестного солдата. Монумент увековечит память пилотов Московской авиагруппы особого назначения (сокращенно МАОН), которая размещалась в Шотландии.

Судно с памятником прибыло в Великобританию из Петербурга в конце октября. Одним из инициаторов установки монумента стала внучка командира экипажа МАОН Петра Колесникова. МАОН – соединение военно-транспортной авиации, сформированное в начале войны из опытных летчиков, выполнявшее задания по доставке продовольствия в блокадный Ленинград, снабжение боеприпасами окруженные войска и забрасывание разведчиков в тыл.



Над созданием монумента работал карельский скульптор Александр Ким, мемориальная доска выполнена по проекту Ивана Юденкова, внука одного из летчиков.