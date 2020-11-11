Мосгорсуд сегодня рассмотрит апелляции на приговор американскому студенту из Техаса Тревору Риду

Его осудили на девять лет колонии за сопротивление в пьяном виде полицейским при задержании в центре столицы.

Согласно материалам дела, в августе прошлого года граждане вызвали полицейских, пожаловавшись на нетрезвого мужчину, устроившего громкую ссору с несколькими женщинами. Прибывший на место патруль попытался успокоить Рида, но тот оказал сопротивление. Американца силой посадили в машину и повезли в отделение, но по дороге мужчина напал на полицейского-водителя, порвав его обмундирование, а также ударил второго сотрудника, создав аварийную ситуацию на дороге.

Тревору Риду вменялось применение насилия в отношении представителя власти. В июле этого года Головинский суд приговорил 28-летнего гражданина США к девяти годам колонии, а также частично удовлетворил иски пострадавших полицейских, назначив по 100 тыс. руб. выплат каждому.

Рассмотрение жалобы на приговор в отношении Тревора Рида должно было состоятся еще в конце октября. Но было отложено в связи с неполнотой перевода протоколов.