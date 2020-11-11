Россиянка Богдана Осипова освобождена из американской тюрьмы

Она вышла под залог в 25 тысяч долларов, сообщает агентство РИА Новости. Ранее Осипову приговорили к семи годам лишения свободы по делу о похищении и вывозе детей за пределы США. Речь также шла о вымогательстве, однако позже это обвинение было снято. Таким образом, срок наказания россиянки уже истек, однако суд отказался выпускать ее, мотивировав это тем, что Осипова должна появиться на заседании лично. Апелляционная инстанция это решение отменило.