Миротворцы выдвинулись в район операции в Нагорном Карабахе, рапортовало Минобороны России

В Армению вчера прилетело 20 самолетов с российскими военными. Кадры их прибытия в Ереван показало Минобороны нашей страны. В Нагорный Карабах согласно трехстороннему соглашению России, Азербайджана и Армении о полном прекращении огня выдвинулись более 400 миротворцев, их будет почти в 5 раз больше, напомнили в ведомстве. Российские военные выставят наблюдательные посты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который связывает Армению с непризнанной республикой. Они останутся в регионе на 5 лет как минимум. В Карабах также доставят бронетехнику и средства связи. Тем временем в Ереване полиция задержала шесть человек. Их подозревают в призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя. Двух задержанных власти страны назвали участниками нападения на спикера парламента Арарата Мирзояна. Напомним, в ночь на вторник в Ереване жители, возмущенные соглашением властей об уступке части территорий непризнанной республики Азербайджану, разгромили зал заседаний парламента, досталось и спикеру, рядом со зданием его вытащили из машины, избили, он в больнице. Премьер Никол Пашинян пообещал наказать зачинщиков беспорядков.

Президент Армении Армен Саркисян вчера сообщил, что о соглашении по Карабаху узнал из прессы. Оппозиция в стране заявила, что намерена аннулировать договор о прекращении огня и добиться отставки премьера Пашиняна, который подписал его с Баку и Москвой.