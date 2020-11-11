ЕСПЧ присудил Алексею Навальному 8,5 тысяч евро за задержание на Болотной площади. Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу, поданную оппозиционером восемь лет назад. Решение опубликовано на сайте суда. По мнению ЕСПЧ, в отношении политика были нарушены статьи о правах на личную неприкосновенность, свободу собрания и справедливый суд, а также о запрете пыток.

Кроме того, с российских властей взыскали 7,5 тысяч евро в пользу другого участника акции – активиста Вадима Гунько.