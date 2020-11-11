Госдума пересмотрит правило расчета минимального размера оплаты труда. За инициативу из правительства предлагают проголосовать в первом чтении.

МРОТ сейчас привязан к потребительской корзине и в этом году он составляет около 12 тысяч рублей. Кабинет министров предлагает увязать его с уровнем медианной зарплаты. Минимальный размер оплаты труда составит около 42 процентов от усредненного заработка по стране. Это соотношение может пересматриваться не чаще чем раз в пять лет. С учетом новых правил МРОТ на следующий год составит почти 12 800 рублей.

От величины МРОТ зависят среди прочего размеры социальных начислений, в том числе больничные и пособия на детей. Также же от показателя отталкиваются при начислении налогов и штрафов, напоминает издание news.ru.

Как ожидается, новая методика позитивно скажется на качестве жизни россиян. Федерация независимых профсоюзов требуют учитывать при определении МРОТ расходы граждан. Лидер эсеров Сергей Миронов свою очередь предложил поднять минимальный размер оплаты труда до 60 тысяч рублей.

Профильный комитет Госдумы уже одобрил законопроект.