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07:01, 11 ноября 2020

В Подмосковье с этого дня вводят дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса

Режим изоляции для людей старше 65-ти лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, губернатор Андрей Воробьев продлил до конца месяца. То есть еще более чем на две недели. Социальные карты этих категорий населения могут заблокировать. Это решат сегодня. Со следующей недели в Подмосковье также временно отменят продажу льготных билетов для студентов вузов и колледжей. До конца ноября им придётся учиться удалённо. В свою очередь, волонтёрам дадут право бесплатного проезда. Жителей Московской области центры занятости населения и управления социальной защиты примут теперь только по предварительной записи. В регионе ухудшается ситуация с коронавирусом. Накануне по данным оперативного штаба за сутки выявили 685 новых заражённых, несколько больше чем днем ранее. Общее число инфицированных в области за все время эпидемии превышает 92 тысячи человек. Губернатор Воробьев ранее сообщил, что к концу недели в Подмосковье развернут максимальное число коек — около 20-ти тысяч.

За все время пандемии коронавирус выявили у более миллиона восьмисот тысяч россиян. Число летальных случаев за тот же период превышает 31 тысячу. Накануне по всей стране выявили почти 21 тысячу зараженных, умерли 368 пациентов.



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