В министерстве просвещения допустили продление дистанционного обучения для московских старшеклассников. Замглавы ведомства Виктор Басюк в интервью телеканалу «Дождь» высказал мнение, что за две недели ситуация вряд ли коренным образом изменится и скорее всего мэрия снова будет вынуждена применить ограничительные меры.

Учащиеся 6-11 классов остаются на онлайн-обучении по крайней мере до 22 ноября. Это связано с всплеском заболеваемости коронавирусом. Впервые эту меру ввели в начале октября.