Почти двухнедельный перерыв взяли в Европе клубные футбольные турниры. За это время национальные сборные должны завершить групповой этап Лиги Наций.

Сборная России играет во второй по силе лиге турнира. И при удачном выступление в концовке может подняться в элитный дивизион. В своей группе российские футболисты пока лидируют, опережая на одно очко команду Венгрии. Однако оба оставшихся матча наши проведут на выезде против сборных Сербии и Турции. В то время, как венгры с теми же соперниками сыграют дома.

Предшествовать развязке в Лиге Наций будут товарищеские матчи. Наша команда уже завтра встретится в Кишиневе с молдаванами. В эпоху пандемии на первое место здесь выходит осторожность. Как на футбольном поле, так и за его пределами.



Сегодня команда Германии сыграет с футболистами Чехией. Чемпионы мира французы будут принимать Финляндию.

Телеканал МАТЧ ТВ покажет в прямом эфире сразу две игры. Турция Хорватия и Нидерланды – Испания.