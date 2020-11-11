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06:06, 11 ноября 2020

В Москве начинается процесс над бывшими полицейскими по делу Ивана Голунову

В Москве начинается процесс над бывшими полицейскими по так называемому делу Ивана Голунову. Фигуранты, по версии следствия, незаконно задержали журналиста и подбросили ему наркотики.

Несмотря на требования прокуратуры рассматривать дело без прессы и зрителей, процесс пройдет в открытым режиме. Правда, из-за коронавирусных ограничений доступ в здание Московского городского суда будет ограничен. На скамье подсудимых окажутся пять бывших сотрудников столичной полиции из управления МВД по Западному округу.
Фигуранты участвовали в задержании Голунова летом 2019 года в центре Москвы. Журналиста заподозрили в сбыте и хранении наркотиков, но сам он заявил, что запрещенные вещества ему подбросили, после общественной кампании в его поддержку, Голунову освободили и обвинения вскоре сняли.
Полицейских из дела Голунова арестовали лишь спустя полгода. Их обвинили в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.

Вину признал один из пяти фигурантов. Его перевели под домашний арест.



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