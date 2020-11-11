ЕС намерена сегодня утвердить контракт с немецкой фармкомпанией BioNTech на поставку вакцины от коронавируса

Еврокомиссия намерена сегодня утвердить контракт с немецкой фармацевтической компанией BioNTech на поставку вакцины от коронавируса. Препарат был разработан вместе с американским гигантом Pfizer, который заявляет о его высокой эффективности.

Спустя всего пару дней после заявления западных компаний о скорой регистрации новой вакцины в Брюсселе уже говорят о планах закупить 300 млн доз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в частности, еще в понедельник говорила о завершении переговоров. Правда, другой представитель наднационального органа уточнил, что после того, как Еврокомиссия одобрит контракт с BionTech и Pfizer, страны Евросоюза получат документ и сами определят, на какие объемы вакцины смогут претендовать.

Одна из участниц ЕС Венгрия, к слову, ранее объявила о намерениях параллельно закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник». В Брюсселе на этом фоне подчеркнули, что данный препарат не входит в программу вакцинации всего Евросоюза, однако допустили регистрацию отдельных вакцин на национальном уровне.

В компаниях BioNTech и Pfizer в понедельник сообщили о том, что эффективность разработанной ими вакцины от коронавируса превышает 90%. Такой вывод они сделали по промежуточным итогам третьей фазы испытаний. Зарегистрировать препарат планируется уже в ближайшие недели.

В Минздраве США, тем временем, предположили, что массовая вакцинация препаратом от Pfizer и BioNTech в Штатах может начаться в апреле следующего года.