В Санкт-Петербурге умер экс-начальник сирийского Центра примирения сторон

Генерал-майору Юрию Евтушенко было 57 лет. Газета «Петербургский дневник» со ссылкой на члена Общественной палаты города Константина Блохина пишет, что причиной смерти заместителя командующего Западного военного округа стал коронавирус. Прощание состоится сегодня.

Евтушенко родился в Новосибирске. Служил в Дальневосточном, Сибирском и Центральном военных округах. Имеет множество наград. Он возглавлял Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии два года назад в течение нескольких месяцев.