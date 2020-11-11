При этом, по данным издания, демократы отвоевали на выборах только одно место, принадлежавшее Республиканской партии, потеряв как минимум шесть. Телеканал Fox News в свою очередь передает, что демократы получили 215 мест, тогда как их оппоненты – 201.
Как ожидается, в Сенате у республиканцев есть хорошие шансы сохранить большинство. Итог голосования подведут в январе.
Всеобщие выборы прошли в США 3 ноября. На них в том числе голосовали за нового президента. По данным прессы, победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден.
Демократическая партия США, по подсчетам газеты The New York Times, сохранила контроль над Палатой представителей
При этом, по данным издания, демократы отвоевали на выборах только одно место, принадлежавшее Республиканской партии, потеряв как минимум шесть. Телеканал Fox News в свою очередь передает, что демократы получили 215 мест, тогда как их оппоненты – 201.