Московский театр мюзикла намерен продолжить работу в условиях новых ограничений

Художественный руководитель Михаил Швыдкой сказал, что театр теряет больше денег, устраивая представления, однако не может прекратить играть, так как «нужен публике и городу, который должен ощутить, что жизнь продолжается, несмотря ни на что» — его цитирует агентство ТАСС.

В Москве действует ограничение на заполняемость залов на 50%, однако с пятницы оно будет ужесточено до 25%. . По его мнению, лучше тогда и вовсе закрыть театр.