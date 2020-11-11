Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал компенсировать московскому бизнесу убытки от новых ограничений

Наряду с медицинскими вопросами не менее остро встают социальные – заметил в интервью агентству РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей. Он выразил мнение, что финансовые потери понесут детские развлекательные центры, театры, кинотеатры, концертные и выставочные залы. Было бы справедливо, если бы в городском бюджете были предусмотрены средства для компенсаций бизнесу – сказал Титов.

В рамках новых ограничений до середины января будет запрещена работа ресторанов, баров, кафе и других развлекательных заведений по ночам. В Москве нельзя будет проводить выставки, культурные и зрелищные мероприятия с участием зрителей. Кинотеатры и театры смогут работать с условием, что будет заполнено не более четверти мест.