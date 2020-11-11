В Армению прибыли более 400 российских миротворцев

Самолеты Ил-76 также доставили в республику бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи – сообщается на сайте Минобороны. По данным военного ведомства, вся техника уже разгружена, колонны готовы отправиться в район сосредоточения. Всего в Нагорном Карабахе планируется разместить почти две тысячи миротворцев. Об этом договорились лидеры Армении, Азербайджана и России.