Житель Омска, бесплатно наевший пиццы на 50 тысяч рублей, стал фигурантом уголовного дела

Ему вменили кражу, сообщает региональный главк МВД.

Полицейские установили, что в очереди в пиццерии злоумышленник услышал промокод, который назвал на кассе директор этого заведения. Молодой человек запомнил этот код, который давал стопроцентную скидку на любой заказ, и пользовался им три месяца, пока в компании не заметили злоупотребление и не обратились в полицию.