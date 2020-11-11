Пользователи сообщают о сбое в работе Google

Перебои зафиксировал портал Downdetector. Проблемы коснулись поисковой системы Google, почтового сервиса Gmail, видеохостинга YouTube и облачного хранилища Google Drive. Сбои наблюдаются в ряде стран, в том числе США, Мексика, Бразилия, Великобритания, Франция, Германия. В России жалобы поступают в основном из Москвы, Петербурга, Челябинска и Липецка. Причины неполадок пока не известны.