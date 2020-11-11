Глава Госдепа предостерёг мировых лидеров от преждевременного поздравления Байдена с победой на выборах

Майк Помпео заявил, что необходимо «обеспечить полное соблюдение всех юридических процедур». Как сказал госсекретарь в эфире телеканала Fox News, Вашингтон напоминает мировым лидерам, что «ещё не все голоса подсчитаны».

Выборы президента США прошли 3 ноября. Демократ Джо Байден объявил о своей победе. При этом действующий президент Дональд Трамп поражение не признаёт и пытается опротестовать в суде результаты голосования.