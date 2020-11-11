Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:08, 11 ноября 2020

В Хабаровске судья заподозрила в невменяемости участника акций протеста из-за ареста Сергея Фургала

Антона Докучаева увезли в психиатрическую больницу, пишет «МБХ медиа». Там отказались проводить освидетельствование, и его отпустили домой.
Адвокат «Правозащиты Открытки» Виталий Тыхта, который защищает Докучаева, заявил, что судья усомнилась в психическом здоровье активиста из-за дефектов речи. У Докучаева инвалидность 2-й группы.
Митинги и демонстрации против ареста экс-губернатора Хабаровского края проходят с лета.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Америке пора возвращаться к вменяемой политике Парадоксально, но сегодня точно так же и Россия с Америка находятся в определенной противофазе: когда Россия празднует народное единство, причем вполне обоснованно, США расколоты как никогда…

5 125 6 12466 04.11
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ждем-с Даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников «крестовых походов» за «единственно верные» ценности и политические системы. Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе…

5 131 6 13261 07.11
Интервью Разворот (утренний)

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Эта грязная жириновщина как зловонная жижа растекается не только по Думе – по Красной площади… Поэтому я считаю, что Кадыров правильно защищает – он выступал как верующий человек – свои чувства…

5 156 6 15926 05.11
#слушать 17:11 8читать $скачать HD / SD
Голосование
Какую вакцину вы бы себе вкололи?
5 84 6 8583 10.11
Новости

Духовное управление мусульман России запретило браки с иноверцами Это следует из богословского заключения, вынесенного организацией…

5 62 6 7250
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

«Гонка пенсионеров» Но большинство экспертов – и я с ними соглашусь – именно на российском направлении не ожидает серьезных перемен, во всяком случае, в лучшую сторону…

5 80 6 9540 05.11
Блоги

Нателла Болтянская журналист

Дежа-дежа… У меня создается впечатление, что носители правых идей в США сегодня являются преследуемой частью населения. А эти носители не призывают к насилию, хотя их в этом постоянно обвиняют, они не провоцируют беспорядки…

5 176 6 22084 08.11
Блоги

МИД РФ: О хронологии событий в ситуации вокруг А.Навального У любого стороннего наблюдателя возникает ощущение, что всё происходящее – по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной санкционный «выстрел» в адрес России…

5 235 6 30894 06.11
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Что Гайдар сделал для России Что Гайдар сделал для России Почти три десятилетия назад осенью 1991 года начались реформы, которые создали современную российскую экономику…

5 42 6 5775 06.11
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Трамп за жесткую борьбу Трамп тогда в 2016 году пошел по жесткому сценарию и победил. Уверен, сейчас он тоже обдумывает такую вероятность идти по жесткому сценарию. А его уговаривают сдаться и не рисковать…

5 44 6 6200 05.11
Блоги

+ «Ждите черти. Русские идут». «Роскосмос» открыл на сайте страницу с песнями Дмитрия Рогозина «Ждите черти. Русские идут». «Роскосмос» открыл на сайте страницу с песнями Дмитрия Рогозина Самым известным исполнителем песен на стихи Рогозина стал лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев…

5 73 6 11043 10.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Мы шли впереди, а потом у нас начали отбирать голоса» «Мы шли впереди, а потом у нас начали отбирать голоса» Выступление Дональда Трампа в ходе подведения итогов голосования…

5 115 6 17669 06.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ В Вашингтоне празднуют победу Байдена В Вашингтоне празднуют победу Байдена Центр города и площадь перед Белым домом перекрыты для автомобильного движения…

5 69 6 11360 07.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ Сергей Нарышкин: На серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве» Сергей Нарышкин: На серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве» Нарышкин отметил, что у СВР нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с Алексеем Навальным…

5 138 6 23595 06.11
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Нечаев председатель партии «Новые люди»

Победа мертвых душ: выборы в США как репетиция Госдумы-2021 Не стану рассуждать о перспективах российско-американских отношений, не вижу смысла гадать. Не думаю, что нас ждут кардинальные изменения…

5 31 6 5751 09.11
Блоги

+ Заявление Путина о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе Заявление Путина о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации…

5 97 6 19778 10.11
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Политобозреватель из Еревана Халатян: Трехстороннее соглашение по Карабаху – поражение РФ и предательство Армении Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политический обозреватель из Еревана Айк Халатян…

5 40 6 55692
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

На мой взгляд, оба кандидата — Байден и Трамп — были поставлены истеблишментом и медиа в неравноценные условия, потому что крупнейшие американские медиа о Трампе выражались примерно так, как пригожинские помойки о Навальном…

5 162 6 115318 07.11
#слушать 52:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Справедливо ли Черчесов не будет вызывать Дзюбу на тренировку национальной команды?
5 31 6 9809 09.11
Блоги

Блог «Новой газеты»

Ночь, день, ночь. Этот текст вы прочтете до конца и наконец наденете маски Желтая стопа, фиолетовая нога. Ему 59 лет, у него нет заболеваний, кроме ковида. Он заболел 9 октября, 14-го его госпитализировали с тяжелой пневмонией, 18-го — острая боль в ноге, несколько дней ждал перевода, а нога умирала…

5 334 6 212025 08.11
Блоги

Илья Яшин политик

+ Трамп проигрывает. Чего России ждать от Байдена? Трамп проигрывает. Чего России ждать от Байдена? Национальный интерес России в том, чтобы строить спокойные и мирные отношения с другими странами, и повышать уровень жизни здесь и сейчас…

5 101 6 134113 04.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8846784
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4697129

Сегодня в эфире