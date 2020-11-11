В Хабаровске судья заподозрила в невменяемости участника акций протеста из-за ареста Сергея Фургала

Антона Докучаева увезли в психиатрическую больницу, пишет «МБХ медиа». Там отказались проводить освидетельствование, и его отпустили домой.

Адвокат «Правозащиты Открытки» Виталий Тыхта, который защищает Докучаева, заявил, что судья усомнилась в психическом здоровье активиста из-за дефектов речи. У Докучаева инвалидность 2-й группы.

Митинги и демонстрации против ареста экс-губернатора Хабаровского края проходят с лета.