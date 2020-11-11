Дистанционное обучение для старшеклассников в Москве могут сохранить после 22 ноября

Решение будет приниматься в зависимости от ситуации с коронавирусом, заявил в эфире телеканала «Дождь» замминистра просвещения Виктор Басюк. Он предположил, что обстановка за две недели сильно не изменится, и власти будут вынуждены продлить «удалёнку».

В Москве ученики с 6 по 11 классы учатся в дистанционном режиме с 9 октября.