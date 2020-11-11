В Ереване сообщили о задержании 6 человек после беспорядков из-за перемирия в Карабахе

Им вменили призыв к захвату власти и насильственное свержение конституционного строя. Об этом у себя в Facebook написал глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян. По его данным, двое из задержанных — активные участники нападения на спикера парламента республики.

Беспорядки в Ереване вспыхнули минувшей ночью, когда стало известно о соглашении об окончании войны в Нагорном Карабахе. Оппозиция в Армении сочла это капитуляцией.