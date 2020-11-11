YouTube заблокировал фильм-расследование о причинах крушения рейса MH17 в небе над Донбассом

Он был загружен на канал издания «Украина.ру» и должен был появиться в открытом доступе 12 ноября – пишет газета «Коммерсант». Модераторы признали фильм нарушающим принципы и правила платформы.

В расследовании украинского журналиста Андрея Лактионова рассматривается версия о причастности Киева к авиакатастрофе. Сам создатель ленты умер в июне, в редакцию «Украина.ру» ее передали друзья.

Нидерландские прокуроры ранее заявляли, что Украина не имеет отношения к крушению лайнера. На этой версии настаивает Россия. В марте в Гааге начались слушания по делу. Подозреваемые – экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков и три его бывших подчиненных.