Партия «Яблоко» собирает поправки муниципальных депутатов к бюджету Москвы

Фракция запустила портал, через который они смогут вносить свои предложения ко второму чтению законопроекта – рассказал газете «Коммерсант» лидер фракции в Мосгордуме Максим Круглов. Он пообещал внести эти поправки в бюджет на заседании, пояснив, что сейчас муниципальные депутаты лишены такого права. Сумма, предлагаемая к перераспределению через поправки муниципальных депутатов, превышает 100 миллиардов рублей.