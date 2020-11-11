Банки снова попросили Центробанк сдвинуть переход на российское программное обеспечение и оборудование

На этот раз на шесть лет – пишет газета РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков «Россия». Кредитные организации пояснили, что в среднем доля используемого иностранного ПО и оборудования составляет 85%, а переход на отечественные аналоги обойдется в 700 миллиардов рублей.

В 2018 году вступил в силу закон «О безопасности критической информационной структуры». К объектам ККИ – отнесли банки, госорганы, топливные, транспортные, телекоммуникационные и другие предприятия, кибератака на которые может привести к серьезным последствиям для всей страны.