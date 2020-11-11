На Алтае медики, привитые вакциной «Спутник», заразились коронавирусом

Агентство ТАСС со ссылкой на заявление управления печати и массовых коммуникаций региона сообщает, что были инфицированы три сотрудника из более чем сорока. Это объясняется тем, что иммунитет у них, вероятно, к моменту встречи с инфицированными сформироваться не успел. В ведомстве отметили, что вводить вакцину нужно два раза, причем между инъекциями должно пройти три недели. Только после этого человек считается защищенным от болезни.