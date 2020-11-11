В Санкт-Петербурге работники скорой помощи, заразившиеся коронавирусом, подали иск к властям из-за отказа в выплатах

Как сообщает объеденная пресс-служба городских судов, девять медиков утверждают, что в июле городской комитет отказался выплачивать деньги, мотивируя это тем, что сотрудники были инфицированы при обстоятельствах, не связанных с оказанием помощи пациентам. Истцы утверждают, что это не так.

«Новая газета» пишет, что в Петербурге родственникам медиков, погибших от коронавируса, положен 1 миллион рублей. Тем, кто заразился должны выплатить 300 тысяч, тем, кто получил инвалидность в следствие болезни – 500 тысяч.