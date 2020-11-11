Компания Apple представила ноутбуки и настольный компьютер на базе процессора собственной разработки

Новинки будут доступны в США на следующей неделе. В России точная дата выхода пока не анонсирована. Речь идет о новых MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini.

Компьютеры Apple впервые с 2006 года будут работать не на процессоре Intel и не будут поддерживать установку операционной системы Windows. На них установлена операционная система macOS Big Sur.