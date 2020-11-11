Католическую церковь Англии обвинили в покровительстве сексуальных домогательств к несовершеннолетним

Британская Независимая комиссия опубликовала доклад, в котором говорится, что с 1970 по 2015 год церковь получила более 900 жалоб о примерно 3 тысячах случаев сексуального домогательства с участием почти тысячи человек, включая священников, монахов и волонтеров. При этом комиссия, созванная британским парламентом, пришла к выводу, что «халатность церкви по отношению к физическому, эмоциональному и духовному состоянию детей в угоду сохранения своей репутации вступила в конфликт с ее миссией, которая заключается в том, чтобы любить и заботится о невинных и беззащитных».

Как уточняется, за это время было вынесено более 130 приговоров, а сумма компенсаций исчисляется миллионами фунтов стерлингов.