Светлана Тихановская заявила о желании пообщаться с российскими властями

В интервью телеканалу «Дождь» лидер белорусской оппозиции высказала мнение, что подобные переговоры Москва может провести с представителями координационного совета Белоруссии, если не захочет общаться с ней лично. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что о контактах с советом не может быть и речь, так как конституционный суд Белоруссии признал этот орган незаконным.

В стране не утихают акции протеста, которые начались в августе. Тогда на президентских выборах ЦИК отдал победу действующему главе государства Александру Лукашенко.