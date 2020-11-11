Власти Дании признали незаконным требование убить всех норок в стране из-за коронавируса

Министр сельского хозяйства Могес Йенсен сказал, что была совершена юридическая ошибка и взял ответственность за произошедшее на себя – его слова приводит телеканал TV2. При этом глава ведомства призвал фермеров, выращивающих норок, к сотрудничеству. В ближайшее время правительство в срочном порядке рассмотрит законопроект, разрешающий массовый забой норок, в том числе здоровых.

На прошлой неделе власти Дании объявили о том, что из-за опасной мутации коронавируса у норок, будет истреблена вся популяция в стране – порядка 17 миллионов особей.