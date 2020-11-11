В Москве, по подсчетам оперативного штаба, за сутки зафиксирована смерть еще 73 человек с коронавирусом

На пять больше, чем накануне. Общее число жертв в столице с начала эпидемии превысило 7,5 тысяч. Всего в городе было зарегистрировано более 480 тысяч инфицированных, большинство из них выздоровели.

В пятницу в городе введут новые ограничения из-за распространения коронавируса. До середины января будет запрещена работа ресторанов, баров, кафе и других развлекательных заведений по ночам. В Москве нельзя будет проводить выставки, культурные и зрелищные мероприятия с участием зрителей. Кинотеатры и театры смогут работать с условием, что будет заполнено не более четверти мест.