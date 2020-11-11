Еврокомиссия обвинила Amazon в нарушении антимонопольного законодательства

В ЕС считают, что компания систематически собирает непубличную информацию делового характера от независимых продавцов и использует ее для развития собственного розничного бизнеса, напрямую конкурирующего с ними. Кроме того, Еврокомиссия сообщила о начале второго антимонопольного расследования в связи с подозрением, что собственные предложения Amazon пользуются преференциями в ущерб тем, кто торгует на этой площадке.

По мнению американской прессы, весь процесс может растянуться на несколько лет. В том случае, если Amazon признают виновным, ей может грозить штраф порядка 30 миллиардов долларов.