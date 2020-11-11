Французский президент предложил реформировать Шенгенскую зону для борьбы с терроризмом

Эмманюэль Макрон сказал, что внешние границы Евросоюза должны быть усилены, а механизм оценки функционирования Шенгенской зоны, включая санкции в отношении тех, кто не выполняет своих обязательств, улучшены. В ближайшее время он пообещал представить план реформ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая проводила видеоконференцию с французским лидером, заявила, что через месяц ЕК представит новую программу по борьбе с терроризмом.

Дискуссия об ужесточении законодательства в этой области возобновилась на фоне серии нападений исламистов в Европе.