Роскомнадзор потребовал от Твиттера разблокировать аккаунт «о деятельности иностранных агентов» с сотней подписчиков

Речь идет о странице под названием «Комитет защиты национальных интересов», — пишет сайт «Медуза». Ведомство указало на то, что «заблокированные материалы являются независимыми расследованиями фактов иностранного финансирования политической деятельности организаций в России». Роскомнадзор указал на недопустимость ограничения права граждан на доступ к информации.

В твитер-аккаунте публиковались ссылки на публикации комитета. Сайт организации был зарегистрирован этим летом.