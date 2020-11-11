Ростовский врач, сообщивший о нехватке кислорода для больных коронавирусом, рассказал о своем увольнении

В интервью сайту Znak.com Артур Топоров пояснил, что подписал документ о неразглашении информации. «Заявление подписано по собственному желанию…так или иначе, все закончилось предсказуемо», — цитирует медика интернет-издание. Депутат ростовской городской думы Петр Пятибратов, подавший заявление в правоохранительные органы после распространения информации о смерти пациентов на ИВЛ, в разговоре с газетой «Комсомольская правда» высказал мнение, что Топорова попросили уйти с работы и он «пострадал за правду».
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