Московские рестораны будут закрыты в новогоднюю ночь

2020-11-11T01:04:08+03:00 2020-11-11T01:05:05+03:00 https://echo.msk.ru/news/2739970-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Об этом сказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Накануне мэрия запретила работу ночных клубов, баров, ресторанов и других развлекательных заведений по ночам сроком на два месяца. По словам Немерюка, бизнесмены были заранее предупреждены о новых ограничениях. При этом он добавил, что пока власти города не планируют полное закрытие ресторанов.

Необходимость запрета в мэрии объяснили резким всплеском заболеваемости. Сергей Собинин предупредил, что в ближайшие недели ожидается дальнейшее ухудшение ситуации.