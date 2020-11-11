Михаила Ефремова в его день рождения перевезли в СИЗО в Белгороде

Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет заключения за ДТП со смертельным исходом, в его день рождения перевезли в СИЗО в Белгороде. 10 ноября актеру исполнилось 57 лет. Об этом сообщил РБК его адвокат Владимир Васильев. По его словам, после 20-дневного карантина Ефремов будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в городе Алексеевка Белгородской области.

Как уточняет ТАСС, карантин он проходит в СИЗО, поскольку нет возможности создать для этого необходимые условия в колонии.

О том, что актер этапирован в Белгородскую область, ранее сообщил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельник. До этого он находился в следственном изоляторе № 5 «Водник». Позднее стало известно, что Ефремов будет отбывать наказание в той же колонии, в которой ранее находились в заключении футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, приговоренные по делу о драках в Москве.