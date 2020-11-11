Врача,сообщившего о смерти больных COVID-19 из-за нехватки кислорода,заставили уволиться из больницы в Ростове-на-Дону

Врача, сообщившего о смерти больных коронавирусом из-за нехватки кислорода, заставили уволиться из больницы в Ростове-на-Дону, утверждает местный депутат. При этом официально реаниматолог Артур Торопов ушел «по собственному желанию».

Медик уверяет: он подписал документ о неразглашении информации, поэтому не может рассказать подробности своего ухода из больницы №20, пишет интернет-издание Znak.com. Вместе с тем Торопов отметил, что все для него «закончилось предсказуемо». В свою очередь, депутат ростовской городской думы Петр Пятибратов, подавший заявление после информации о смерти людей на ИВЛ, уверяет, что врача попросили сменить место работы. Политик убежден, что медик пострадал за правду.

Ранее ростовские СМИ писали, что в октябре в больнице №20 в один день скончались 13 больных коронавирусом. Причиной называлась именно нехватка кислорода. Власти это отрицали и называли ложной информацией, однако Торопов в интервью различным изданиям отмечал, что кислорода в стационаре не было в течение 40 минут, причем врач допускал, что речь идет об утечке из системы подачи. Следователи в итоге подтвердили эти данные и возбудили уголовное дело. Они пришли к выводу, что пять человек в больнице №20 умерли в одно время, а еще восемь – в течение дня.

После того, как стало известно о гибели больных коронавирусом, в отставку подали глава Минздрава Ростовской области, а также начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону.