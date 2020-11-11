Власти Москвы и Подмосковья вводят ряд ограничений в связи с коронавирусом

В частности, учащиеся школ и вузов переводятся на дистанционное обучение. Отменяются новогодние массовые гуляния. Клубы, рестораны, кафе и прочие заведения не будут работать в Новогоднюю ночь.

Уже с сегодняшнего дня в московской области продлеваются ограничения на передвижение людей старше 65 лет. До конца месяца у них будут заблокированы социальные карты. Выходить из дома, однако, можно. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме того, с сегодняшнего дня для перевозки медицинских бригад будет задействован автотранспорт учреждений соцобслуживания. Волонтеры смогут передвигаться бесплатно.

