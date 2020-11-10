Первый зампред ДУМ России рассказал, на кого направлен запрет на браки мусульман с иноверцами

Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампредседателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов, браки с иноверцами не рекомендованы лишь тем, кто живет в религиозной общине со строгими правилами.

«Совет улемов в ноябре 2019 года рассматривал очень важный вопрос – допустимость в многонациональном государстве брака с иноверцами, представителями других религий и других культур. Мусульманские богословы высказали свое мнение, что исходя из взглядов ученых Средневековья, а также современных ученых, подобные браки являются недопустимыми», — рассказал он.

Но по его словам, часть духовенства не поддерживает или поддерживает лишь частично указанное богословское заключение.

«Я в свою очередь опубликовал свой комментарий на сайте мусульман Российской Федерации и на сайте Фейсбука, и обратил внимание общественности на то, что в таком труде, как ханафитский фикх, то есть мусульманское право, согласно нормам ханафитских богословов, подобные браки допустимы с представителями христианской и иудейской религий. И сослался на последний труд председателя духовного управления мусульман РФ, муфтия шейх Равиля Гайнутдинова, где он также высказывается о допустимости заключения подобных браков», — отметил Д.Мухетдинов.

По его словам, запрет на браки мусульман с иноверцами направлен только на людей, которые живут в рамках религиозной парадигмы и не является обязательным к исполнению в светском государстве.

«Речь идет о религиозном браке, который мы называем никах. И понятно, что в светском государстве, где нормативы шариата не действуют, где нет шариатских судов, нет шариатского судопроизводства, нет шариатских судей, все эти нормы могут носить рекомендательный характер», — сказал он.

По словам Дамира Мухетдинова, этот документ был издан, исходя из желания сохранить традиционные ценности, так же как это делают католики, православные, иудеи, и другие конфессии.